الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، وبالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، في استهداف المتهم "وليد البح" أحد تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، الذي قاد عملية مقاومة الحملة الأمنية الخميس الماضي، بدائرة مركز شرطة قفط والتي أسفرت عن استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص وإصابة أمين شرطة و٢غفراء نظاميين.



تلقي اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي، بمقتل المتهم الذي خطط وقاد عملية إطلاق الرصاص على الحملة الأمنية بقرية البراهمة الخميس الماضي، ما تسبب في استشهاد رئيس مباحث قوص أثناء محاولته الهروب.