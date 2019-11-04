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الثقافة

"ثقافة سوهاج" تناقش تطور القصة فى الوطن العربى

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:16 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع سوهاج، وأقام نادى أدب قصر ثقافة سوهاج حلقة نقاشية بعنوان "تطور القصة فى الوطن العربى" أدار الحلقة القاص محمد عبدالمطلب والشاعر أوفى عبدالله الأنور، بحضور نخبة من الأدباء والشعراء بقاعة النادى بالقصر.

ونظم نادى أدب بيت ثقافة طما محاضرة عن فنون المسرح حاضرها عبدالرحمن حسنى سليمان، كما عقد لقاء ثقافيا بمكتبة الطفل والشباب بجرجا مع الأطفال عن أهمية الإدخار؛ لتوعية الأطفال بأن الإدخار هى عملية ذات فوائد لتعليم الأطفال الصبر وكيفية استثمار المال عن طريق إدخاره، وعقدت ندوة مكتبية بعنوان "السيرة النبوية" تأليف عبدالحليم الجندى بمقر المكتبة.

واحتفل بيت ثقافة شطورة بالمولد النبوى الشريف بمحاضرة مكتبية بعنوان "الهجرة النبوية المشرفة والاحتفال بالمولد النبوي الشريف"، حاضرها الشيخ أحمد عزيز الدين عبدالله إمام وخطيب ومدرس بادارة أوقاف شطوره، تحدث فيها عن المولد النبوي الشريف وضرورة الاقتداء بالسنه النبوية المشرفة، وأشار إلى الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة، واختتم الحفل بلقاء شعري للشاعرين ناصر محمود وعادل زكريا أحمد بمدرسة مجمع شطورة، كما يواصل نادى أدب شطوره فعاليات المسابقة الثقافية لاكتشاف المواهب وتنميتها بجانب مناقشة الأعمال الأدبية.

واختتم بيت ثقافة المراغة ورشة التلى بمعرض تضمن منتجات ورشة تطريز التلى، تدريب عفاف صلاح، أقيمت خلال الفترة 20 إلى 31 أكتوبر الماضي، بجانب اجتماع نادى أدب بيت ثقافة المراغة فى أمسية شعرية فى حب الرسول، وإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية احتفالا بالمولد النبوى الشريف بحضور كوكبة من الشعراء ببيت الثقافة.

ويواصل قصر طهطا برنامج اكتشاف الموهوبين، والتي تجوب المدارس لاكتشاف العديد من المواهب وتنميتها في "الرسم، الشعر، الغناء، الموسيقى، التمثيل" بمدرسة الإعدادية بنات بساحل طهطا، بينما عقد قصر الطفل اللقاء الأدبى لبراعم المستقبل مع القاص محمد عبدالمطلب واكتشاف الموهوبين فى كتابة القصة، بالإضافة إلى استمرار القصر فى استقبال الرواد من أطفال المدارس وتقديم العديد من البرامج الترفيهية والثقافية تضمنت عروض مسرح عرائس وعروض فانوس سحرى، بجانب ورشة فنية لتعليم الرسم ووسائل تعليمية، ونظم بيت ثقافة جرجا ورشة قص ولزق ببيت الثقافة تدريب تهانى أحمد، بالإضافة إلى ورشة فنية لتعليم فن الكاريكاتير مع الفنان حاتم مصطفى.
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