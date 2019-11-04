مواطن يشكو طبيبًا نسى "فوطة" داخل بطن زوجته فى الغربية

قال مواطن يدعى خالد يوسف من محافظة الغربية، إنه ذهب بزوجته إلى مستشفى المنصورة العام يوم 11 سبتمبر الماضي لكي تضع مولودها وبعد ولادتها تدهورت حالتها، ما اضطره إلى الذهاب بزوجته مرة أخرى إلى المستشفى بعد مرور 45 يومًا، فخضعت للأشعة التي أثبتت وجود "فوطة" داخل بطنها من قبل الطبيب الذي قام بولادتها.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حواديت شارعنا"، الذي يقدمه الإعلامي سامح دراز، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين، أنه بعد علمه بحالة الإهمال التي تعرضت لها زوجته، طلب من إدارة المستشفى معرفة اسم الدكتور الذي قام بولادتها لعمل مذكرة وتقديم بلاغ بسبب ما تعرضت له زوجته من إهمال، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى لم تقم بإعلامه باسم الطبيب، وتسترت عليه حتى لا يتعرض للعقاب، موضحًا أن حالة زوجته تزداد سوءًا يومًا يعد يوم.



وأشار إلى أن زوجته ظلت تنزف طوال 45 يومًا بعد ولادتها، مؤكدًا أنه لم يستطع الوصول إلى الدكتور الذي قام بولادتها حتى الآن، موضحًا أن إدارة المستشفى تسترت على الطبيب ولم تتواصل معه رغم حالة الإهمال التي تعرضت لها زوجته، وتم إغلاق الموضوع من قبل المستشفى دون معاقبة الطبيب المتسبب في الموضوع.





