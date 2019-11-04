الإسكندرية تسلّم متضرري الأمطار أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية

سلّم محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية إلى 11 أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيء بمنطقة نجع العرب نطاق حي غرب، بالتعاون مع المجتمع المدني ومؤسسة مصر الخير.



جاء ذلك بعد حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالي منطقة نجع العرب خلال الجولة الموسعة التي قام بها المحافظ لتفقد الأماكن المتضررة.



وأوضح محافظ الإسكندرية، أن تسليم احتياجات الأهالي المتضررة اليوم هو ترجمة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة، مؤكدا أن هذا من منطلق التزامنا وواجبنا تجاه أهالينا بالمناطق النائية والعزب.



وأشار إلى أنه عقب انتهاء موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة تم حشد جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتواجد المجتمع المدني من الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية، وتم النزول إلى تلك المناطق المتضررة لحصر خسائر المتضررين.



ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى مؤسسة مصر الخير وممثلها الدكتور أيمن أبوغالي المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير، على الدور الذي قاموا به في خدمة الأهالي، مشيدا بدور جميع مؤسسات المجتمع المدني لمشاركتها ودعمها المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين.