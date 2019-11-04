حريق هائل بشركة دراجات نارية فى قليوب.. و12 سيارة إطفاء لإخماده

نشب حريق هائل في شركة دراجات نارية بمدينة قليوب بالطريق الزراعى بنها- القاهرة، وجار تكثيف الجهود لإخماده دون إصابات أو خسائر بشرية.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية بمدينة قليوب.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده للمناطق المجاورة للحفاظ على المناطق والمجاورة وأرواح المواطنين.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.