الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

"أيام القاهرة لصناعة السينما" في السفارة الأمريكية.. 21 نوفمبر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين يسر
طباعة
تستضيف السفارة الأمريكية بالقاهرة مجموعة من فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما 2019"، والتي تُقام ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في الفترة من 21 وحتى 25 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار التبادلات الثقافية والفنية كإحدى أطر الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وذلك "لتعزيز التعاون والشراكات بين صناعتي الأفلام والتليفزيون في الولايات المتحدة ومصر".

وأضافت السفارة، في بيان صدر اليوم الإثنين، أنها سوف تستضيف مؤسسة "فيلم إندبيندنت" ومبادرة الشرق الأوسط للإعلام، واللتان سوف تقيمان مجموعة من ورش العمل والفعاليات؛ بمشاركة المنتجة هيذر راي، منتجة فيلم "النهر المتجمد" الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار، وكيلي توماس، المنتج الحائز على جائز "سبيريت" وإريك دي أربيلوف، المتخصص في تصميم استراتيجيات مبتكرة لطرح الأفلام المتخصصة؛ ويقود هؤلاء ورشة عمل لأربعة أيام من 21 وحتى 24 نوفمبر لمساعدة المنتجين المصريين على فهم استراتيجيات تمويل الأفلام المستقلة ونماذج التوزيع في الولايات المتحدة، وجلسة محاكاة لكيفية عرض أفكار الأفلام الجديدة للمنتجين لتحويلها إلى أفلام سينمائية.

وتنعقد مبادرة الشرق الأوسط للإعلام مُتضمنة لقاء كبار المنتجين التنفيذيين المصريين والعرب والأمريكيين للبرامج التليفزيونية ومنتجي المحتوى، وندوات للمتخصصين من 23 وحتى 25 نوفمبر، لمناقشة مستقبل صناعة التليفزيون العربية، وإطلاق أول منتدى بالشرق الأوسط لعرض وتسويق أفكار البرامج التليفزيونية؛ حيث تدعم وزارة الخارجية الأمريكية المبادرة بالتعاون مع مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

النواب: زيارات دولية مكثفة للرد على مغالطات الخارج

منذ حوالي 8 ساعات

اليوم.. الإنتاج الحربى تعرض المركبات الكهربائية لأول مرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موقع بريطانى: معرض آمون فى لندن" مغامرة مثيرة" للزوار

منذ حوالي 19 ساعة

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الصور

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

الأكثر قراءة

زاهى حواس: توت عنخ آمون "قُتل"

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي

اليوم.. الإنتاج الحربى تعرض المركبات الكهربائية لأول مرة

أب يعذب ابنه حتى الموت في مطروح

أيام زمان

المنتصر.. هكذا انتهت معارك الشعراوي مع يوسف إدريس وتوفيق الحكيم

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

نجم الساعة

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الصحة

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

تفاقم مشكلة معالجة النفايات وإعادة تدويرها فى اليونان

الحكومة تقدم أقنعة الوجه لـ5 ملايين طفل فى نيودلهي لمواجهة التلوث

الرئيس نيوز

البرلمان يناقش قانون إعادة تنظيم المتحف الكبير.. وعبد العال: "علينا جميعا أن نفتخر به"

التخطيط: عدد السكان يزيد بمعدل دولة صغيرة سنويًاّ

صناعة النواب تحيل تعديات الأراضي بحلوان للنيابة العامة .. والبلتاجي:"ساحة للبلطجية"

سولاف درويش: رئيس البنك الزراعي يؤكد إهدار المال العام لصالح 45 مستشارًا

منوعات

اليونان تعثر على 41 مهاجرًا من أفغانستان في ثلاجة

الإمارات تفتح باب الترشح لجائزة الشارقة لدعم اللاجئين

صلاح يتصدر تويتر.. الفرعون المصري مرشح لجائزة أجمل هدف

طائرات روسيا تقوم برحلة مراقبة فوق ألمانيا

كشكول

"التعليم": خدمة جديدة للطلاب التابعين لبرنامج "تكافل"

"أمهات مصر" يشيد بالإعلان عن تدريب الطلاب على احترام آداب المرور

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

لمُعلمي الأزهر.. تعرف على الوظائف المتاحة بالبحر الأحمر

إسلام سياسي

انشقاقات جديدة تضرب الصف الإخواني داخل السجون

بإعلان يتكلف آلاف الجنيهات.. قناة "الحويني" تبحث عن متبرعين لسداد ديونها

محمد البشاري: "الأسلمة" أخطر مفهوم تقوم جماعات التطرف باختلاقه في أوروبا

"الإفتاء" تشيد بالضربات الاستباقية للجيش والشرطة للقضاء على الجماعات الإرهابية


زيت وسكر

مصر تقفز 90 في ترتيب المؤشر العالمي لجودة الطرق (انفوجراف)

وزيرة التخطيط: عدد سكان مصر يزيد بمعدل دولة صغيرة سنويًا

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاديات العربية لأقل من 1%

“القوى العاملة” تحل مشكلة 3 عمال مصريين ونقل كفالتهم بالسعودية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
"سوق" الحشمة
نرمين يسر
غنوا.. الغناء مُعادل الحياة
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
المزيد

الثقافة

تاريخ الكتابة المصرية القديمة للصم بـ"ثقافة مصر الجديدة"

"دور الإعلام في تنمية المجتمع" محاضرة بثقافة السويس

"الرسوم المتحركة والسينما" أحدث إصدارات "ذاكرة الفن"

الأديب إحسان عبدالقدوس بـ"ثقافة الأقصر"

صفحتنا ع الفيس بوك