البرلمان: رئيس الجمهورية يترأس مجلس أمناء هيئة المتحف الكبير

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والمنظمة لتشكيل واختصاصات مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير، الذي يرأسه رئيس الجمهورية.



وتنص المادة السادسة، حسبما انتهى مجلس النواب، على أن يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء لا يقل عن 15 ولا يزيد على 20 عضوًا برئاسة رئيس الجمهورية.



ويختص مجلس الأمناء- وفقا للمادة القانونية- بإقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك في هذا الشأن؛ لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.



ووفقا للمادة السادسة، يصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.



وشهدت مناقشة المادة السادسة حذف عبارة "لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم"، حيث علق عليها رئيس البرلمان بأنها محلها خطبة وليس نصًا قانونيًا، موضحًا أن هيئة الأمناء لا تحصل على نقود لكن وجودها لثقلها على المستوى المحلي أو العالمي.



كما وافق المجلس على المادة الخامسة من مشروع القانون، والخاصة بتكوين أجهزة المتحف، حيث تنص على أن تتكون أجهزة المتحف من 1- مجلس الأمناء، 2- مجلس الإدارة، 3- الرئيس التنفيذي.