الخارجية الأمريكية: إيران تتدخل في العراق لزرع الفوضى

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الإثنين، التزام بلادها برؤية السلام والديمقراطية في العراق، وفق تصريحات نقلتها فضائية العربية.



وقالت أورتاجوس: "إن إيران تتدخل في العراق ودول أخرى لزرع الفوضى".



وتستمر الاحتجاجات في المحافظات المختلفة بالعراق، وقام المتظاهرون، اليوم، بقطع جسر العلاوى وطريق المتحف فى العاصمة "بغداد".



وأطلقت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في بغداد، الإثنين، فقتلت ما لا يقل عن 5 منهم، وفقًا لشاهد من «رويترز».



وأظهر تقرير الوكالة أن قوات الأمن أردت محتجًا بالرصاص، فيما أكد مصور رويترز أنه شاهد مصرع ما لا يقل عن 4 آخرين، كما وقعت العديد من الإصابات من جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين فى بغداد، فيما قطع متظاهرون جسر العلاوى وطريق المتحف فى بغداد.