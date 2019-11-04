البيت الأبيض: سنواصل فرض العقوبات على إيران

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها سوف تستمر في سياسة فرض العقوبات على طهران، إلى أن يغير النظام الإيراني سلوكه، مشددة في الوقت ذاته على دعم واشنطن للشعب الإيراني.



وقال البيت الأبيض في بيان له اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة تريد السلام وندعم الشعب الإيراني وحان الوقت للنظام الإيراني ليقوم بالمثل"، وشدد قائلًا: "إلى أن يغير النظام الإيراني سلوكه سنواصل في فرض العقوبات".



وفي وقت سابق أكد المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران براين هوك، أن طهران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.



وشدد قائلًا: "نستهدف برنامج إيران الصاروخي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وسنواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد".