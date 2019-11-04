تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة إلى المتهم "عمرو نورهان" في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

