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سياسي

البرلمان يوافق على اختصاصات هيئة المتحف المصري الكبير

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:23 م
مجلس النواب، برئاسة
مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على اختصاصات هيئة المتحف المصري الكبير، والمهام المنوطة، في الوقت الذي وجه الأعضاء رسالة شكر للقوات المسلحة بعد أن حقق إشرافها على الأعمال تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى الوقت وتوفير مئات الملايين المستخدمة للعمل.

جاء ذلك في الجلسة العامة الإثنين، حيث تنص المادة (3) تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص اتخاذ ما يأتي بشأن: التعريف بالحضارة المصرية، من خلال عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي، لإظهار عظمة الحضارة المصرية للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.

وتضمنت التوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار، وعقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية العريقة، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف، وأي اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار.

وأبدى النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، رفضه لحذف البند الخاص بتوفير الخدمات اللازمة للزائرين؛ لتقديم تجربة فريدة لهم، مؤكدًا أن هذا الحذف ليس منطقي خاصة أن معيار أي متحف لأي زائر هو السيستم الخاص بتقديم الخدمات، منتقدًا الصياغة الركيكة للعديد من المواد، قائلًا:" الرئيس السيسي بيطالب بدور النواب الرقابي ولا بد من تفعيله بصورة جيدة على المستوى التشريعي والرقابي"

وتساءل عن إشكالية عمل قانونين، لكل من المتحف المصري، والحضارة رغم أن كلًا منهم متشابهان، موجهًا الشكر للقوات المسلحة التى أشرفت على إتمام المتحف المصري، مؤكدًا على أن بعض الحاقدين يقولون إن القوات المسلحة هي ما تقوم بالبناء رغم أن دورها إشرافي فقط، فيما عقب رئيس المجلس بضرورة عدم إقحام القوات المسلحة في النقاش، متفقًا معه في أن القوات المسلحة هي التي تشرف ولا تتدخل في الإنشاء، وهي قوات وطنية لها كل التقدير في لادعي إقحامها في هذه المناقشات.

وأتفق معه النائب أيمن أبوالعلا، مؤكدًا علي أن إشراف القوات المسلحة علي هذا المشروع حقق إنجاز كبير وانضباط، وفق المعايير العالمية، والجميع تابع ما حدث من أنجاز منذ 2016، فيما اتفق معه د. عبد العال، مجددا حديثه بالتأكيد على أن القوات المسلحة تعمل مشرف فقط ومن خلال المقاولات المصرية الخاصة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة نبت المدرسة الوطنية وتشرف فقط خاصة أننا في مرحلة انتقالية وكنا في حاجة إلي الإنجاز السريع، بالتنسيق مع كل الشركات العاملة وشركات القطاع الخاص والعمال المصريين.

وتدخل وزير الآثار خالد العناني بقوله:" القوات المسلحة لم تنجز في الوقت فقط بل وفرت مئات الملايين من الدولارات "، فيما عقب على حديثه رئيس المجلس بقوله:" وفرت وأنجزت والأمر مجرد الإشراف فقط... عشان المغرضين الظلاميين كتير.. القوات المسلحة لا تعمل إطلاقا تشرف وتنجز وكنا في حاجة إلي سرعة الإنجاز ولا يوجد فساد الإجراج يكون طبقا للمعايير العالمية".

واختتم حديثه:" نحي القوات المسلحة على الدور الذي تقوم وستظل قوية وجاهزة ومسلحة بأحدث الأسلحة ومن أفضل الجيوش علي مستوي العالم.. ويقول الحاقدون ما يقولون".
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