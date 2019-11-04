بمناسبة المولد النبوى.. الخميس صرف معاشات نوفمبر من البنوك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدًا الثلاثاء، في صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح الخميس السابع من نوفمبر بدلًا من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر لما يزيد على 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرًا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.