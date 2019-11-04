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سياسي

البرلمان يوافق على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، علي المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والتى تعتبر المتحف هيئة عامة اقتصادية مقرها محافظة الجيزة.

وتنص المادة الأولى- وفقًا لما انتهى إليها مجلس النواب- على أن المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.

وشهدت مناقشة المادة الأولي، طرح الدكتور على عبدالعال، تسأؤلًا حول عما إذا تم إجراء تقسيم إدارى وتم إجراء مقر المتحف عن نطاق محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن معظم الهيئات الاقتصادية إما في القاهرة أو فى نطاق المحافظة التي ترتبط باختصاصها، ممازحًا: "يمكن دائرة الدكتورة مى البطران مثلا تبقى محافظه".

كما علق رئيس البرلمان على الاقتراح بالنص على جواز إنشاء فروع أخرى للمتحف المصرى، بتأكيده استحالة وجود فروع وهو أمر غير وارد على الإطلاق، موضحًا أن الغرض من إنشائه تجميع كل الآثار فيه، لكن ذلك لن ينتقص من وجود المتاحف الأخرى كالموجودة فى الأقصر أو أسوان أو غيرهما.

وهو ما أكد عليه أيضا وزير الآثار، بتأكيدة أن المتحف المصرى الكبير لن تكون له فروع أخرى، لا سيما أن هناك متاحف أخرى علي مستوى الجمهورية، موضحًا أن الهدف من اعتباره كهيئة عامة اقتصادية لتحريره والمساهمة فى جذب أفضل الشركات فى العالم، لأنه سيكون مختلفًا تمامًا، قائلًا:" فرنسا لها اتحاد للمتاحف، لكن متحف اللوفر مستقل بذاته علي سبيل المثال".
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