مصرع طفلة صدمتها سيارة فى البحيرة

لقيت طفلة مصرعها اليوم الاثنين، بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق شبراخيت - دمنهور أمام قرية يوسف كمال بشبراخيت بالبحيرة.



البداية عندما تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوفاة طفلة أثناء عبور الطريق.



انتقل الرائد مصطفى أبوالريش رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الطفلة الطريق صدمتها سيارة ميكروباص طريق شبراخيت- دمنهور أمام قرية يوسف كمال- شبراخيت.



وأسفر الحادث عن وفاة "جنات محمود عطية" 4 سنوات، وتم نقل الجثه لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي شبراخيت المركزي تحت تصرف النيابة.



وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.