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محافظات

جامعة قناة السويس تستقبل وفدًا من مجلس نقابة "العلاج الطبيعى"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:55 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أكد الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على أن تكون كلية العلاج الطبيعى مميزة بلائحة تطابق اللائحة الاسترشادية مع مراعاة التميز، تنفيذًا لتوجه الدولة بضرورة زيادة كليات العلاج الطبيعى على مستوى الجمهورية.

كما أكد الحرص على تقديم تخصصات جديدة ومتميزة، ليحظى خريج كلية العلاج الطبيعى بفرص عمل إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد، النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، وضم الدكتور حافظ شوقى والدكتور أمير صالح، وكيلا النقابة والدكتور خاطر جاد أمين عام النقابة، والدكتورة ناهد الحسيني، أمين عام مساعد النقابة، والدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة، واللواء الدكتور عبد الله إبراهيم، والدكتور حازم رشاد، والدكتور خالد عبد السلام، أعضاء النقابة، والدكتورة حنان فؤاد حسين، مدير إدارة العلاج الطبيعى بالإسماعيلية.

وقال رحمي، إن الجامعة بصدد إنشاء جامعة أهلية تضم ٧ كليات جديدة ونخطط أن تكون من ضمنها كلية للعلاج الطبيعى وذلك للاحتياج الشديد لهذا التخصص، وتحرص الجامعه على اختيار كليات جديدة تخدم المنطقة الحيوية التى توجد بها ونسعى إلى إضافة كليات، مثل كلية التكنولوجيا الصناعية والقانون البحرى والدولى وغيرها من المجالات التي تحتاجها المشروعات الكبرى داخل المنطقة التي تضع عليها مصر الكثير من الآمال بالمستقبل.

من ناحيته أكد الدكتور سامى سعد، النقيب العام، أن ما شاهده اليوم داخل جامعة قناة السويس يعد نقلة نوعية داخل الجامعات الحكومية، وأن كلية العلاج الطبيعى ستمنح أول درجة بكالوريوس للعلاج الطبيعى والتأهيل ولذلك لا بد أن تكون اللائحة إرشادية لجميع كليات طب العلاج الطبيعى.
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