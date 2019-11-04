إنشاء حمام سباحة بمركز كليوباترا الترفيهى لخدمة أهالى مطروح

وفي السياق ذاته، تفقد المحافظ بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع مدخل غراب مياه الريفية الذى من المخطط رصفه ببلاط خرساني لتحمل سيارات نقل المياه الثقيلة، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال قبل شهر مع مراعاة منسوب الميل مع شارع الريفية الرئيسى ومدخل المنطقة السكنية المحيطة، بما يساعد على تصريف المياه.

وأكد المحافظ على التنسيق بين مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز لمراجعة الأعمال كل خلال أسبوع، قبل بدء أعمال الرصف.





تفقد محافظ مطروح، اليوم الإثنين، منتزه وحديقة كليوباترا الترفيهي بمرسي مطروح؛ للوقوف على أعمال مخطط تنفيذ حمام سباحة لخدمة أهالي مطروح وتدريب وتعليم السباحة، موجهًا بسرعة بدء أعمال الرفع المساحي ومراعاة نسب مستوى السطح مع المستوى العام للحديقة والعمل على توسعة المكان وإزالة الحواجز لعمل استراحات للأسر وأماكن تغيير الملابس.كما تفقد المحافظ قاعة الاحتفالات الجديدة، موجهًا بسرعة تلافي بعض الملاحظات الفنية والالتزام بالمخطط الفني لمنشآت القاعة والمطبخ والمطعم استعدادًا لافتتاحها قريبًا.جاء ذلك بحضور سليمان فضل العميرى، نائب مطروح البرلماني، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام المساعد، والعميد ماجد البرى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، واللواء وليد المعداوى، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، والعمدة حمدى الدربالى، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.