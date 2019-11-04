جامعة سوهاج تناقش واقع وطموحات التربية الرياضية

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "التربية الرياضية في مصر - واقع وطموحات"، على مدار يومين بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.



وقال رئيس الجامعة إن الورشة استضافت نخبة من أساتذة جامعة أوفيدوس برومانيا ضم كل من الدكتورة ميريلا دميان عميدة كلية التربية الرياضية، الدكتور ليفيو إيمانيول أستاذ التدريب الرياضى، الدكتور آلان راليون أستاذ الفسيولوجيا الرياضية، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم البرعى قابيل عميد الكلية.



وفى بداية اللقاء رحب عزيز بضيوف الجامعة، معربًا عن خالص شكره وتقديره لتلبيتهم الدعوة وحرصهم على المشاركة في فعاليات ورشة العمل، مشيرًا إلى أن كلية التربية الرياضية إحدي الكليات المميزة والهامة،التي تهدف إلى تنمية الفرد تنمية شاملة متزنة في جوانبه الأربعة الرئيسية البدنية والنفسية والاجتماعـية والعقلية، كما تعمل على تعديل سلوكياته لكي يتكيف مع البيئة التي يعيش بها.



وأوضح رئيس الجامعة أن التطور السريع الذى نلاحظه اليوم فى المجال الرياضى من خلال التحطيم المستمر للأرقام العالمية والأولمبية، يمثل انعكاساََ للتقدم التكنولوجى فى كافة المجالات العلمية والتطبيقية، فأصبح من الضروري استخدام الأسلوب العلمي المعتمد على تكنولوجيا التعليم، حيث أن استخدام تكنولوجيا التعليم في أنشطة التربية الرياضية تحقق مبدأ السرعة في التعلم واستثمار الوقت والجهد، وبذلك تكون تكنولوجيا التعليم ضرورية لإنجاح هذا النوع الحيوي من التربية وتحقيق أهدافه المنشودة.



وفي السياق نفسه، لفت الدكتور إبراهيم البرعى إلى أن الورشة هدفت إلى انفتاح الكلية وتواصلها مع المدارس الأجنبية عن طريق بحث سبل التعاون مع نظيرتها في الجامعات العربية والأجنبية في مجال التربية الرياضية والبدنية، وذلك من خلال عقد اتفاقيات وبروتوكولات مشتركة للتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، للاستفادة من الخبرات الدولية المتنوعة في هذا المجال، بالإضافة إلى التعرف على الطرق والأساليب الحديثة في تدريس وتدريب مقررات التربية الرياضية، سعياََ لتطوير الأداء التدريسي بالكلية والذى ينعكس بدوره على مستوى الخريج وكفاءته للمنافسة في سوق العمل محليًا ودولياََ.



ومن جانبه قال الدكتور أحمد نور وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إنه على هامش الورشة تم توقيع مذكرة تفاهم مع الدكتورة ميريلا دميان عميدة نيابة عن منظمة "أوراسحوس" للتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن برنامج الورشة تضمن زيارة ميدانية لملاعب ومنشآت الكلية، تلى ذلك عقد عدة محاضرات علمية للخبراء الأجانب، بدأت بمحاضرة الدكتورة ميريلا دميان تحدث فيها عن "الرياضة في رومانيا"، وبعدها محاضرة للدكتور ليفيو إيمانيول أستاذ التدريب الرياضى عن" طرق وأساليب تشخيص متطلبات الأداء في الأنشطة الرياضية"، وانتهت الورشة بمحاضرة عملية في "مسابقات المضمار" بمشاركة طلاب التخصص بالفرقتين الثالثة والرابعة، وقد حاضر بها الدكتور آلان راليون أستاذ فسيولوجيا الرياضة بجامعة أوفيدوس برومانيا.



يذكر أن ورشة العمل حضرها كل من الدكتور محروس محمود عميد كلية التربية الرياضية السابق، الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد المحسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، كما قام الوفد الروماني برحلة أثرية لزيارة الأماكن السياحية بالمحافظة، وكذلك توجهوا إلى المناطق الأثرية بمدينة أخميم، إضافة إلى زيارة معبد عرابة أبيدوس بمركز البلينا، حيث أبدوا إعجاباََ وتقديراََ لما شاهدوه من آثار للحضارات المصرية القديمة، معربين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال من قبل كافة القائمين على الزيارة.