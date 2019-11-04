عبدالعال: مصر متحف مفتوح و"عايمة على الآثار"

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن مصر عبارة عن متحف مفتوح، وقال:"هناك آثار فوق الأرض وتحت الأرض"، مضيفا أن كل مكان في مصر يوجد به آثار.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن قانون إعادة تنظيم المتحف المصري الكبير.



تعقيب على عبد العال، جاء بناء على ما طالب به النائب سلامة الجوهري، بالاهتمام بالآثار في كافة محافظات الجمهورية وليس بالصعيد فقط، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون واجهة حضارية لمصر.



وقال النائب: "الدلتا عايمة على آثار"، ليرد الدكتور على عبد العال، بأن مصر كلها "عايمة على الآثار".