راغب علامة يهنئ حماقي بعيد ميلاده (صورة)

هنأ الفنان اللبناني راغب علامة، الفنان محمد حماقي، بعيد ميلاده، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وشارك "علامة" صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي، معلقًا عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد صديقي العزيز حماقي، أنا سعيد حقًا أننا معًا نحقق شيئًا جميلًا لكل هذه الموهبة التي نشهدها هبة حقيقية من الله !!".



يحل اليوم الفنان محمد حماقي، عامه الـ 44، فهو من مواليد 4 نوفمبر 1975 وأصبح الآن واحدا من أهم نجوم الأغنية العربية وصاحب شعبية جارفة في الوطن العربي.



