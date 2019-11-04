استئناف المفاوضات مع روسيا لعودة رحلات شرم الشيخ الأسبوع المقبل

كشف وزير الطيران المدني عن استئناف المفاوضات مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل، لبحث عودة الرحلات الجوية الروسية إلى شرم الشيخ، وذلك خلال افتتاح التجريبي لمبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولى.



وبعد الانتهاء من أعمال شملت رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية لخدمة الرحلات الدولية والمحلية لتصل إلى 9 ملايين راكب سنويًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تطوير قطاع الطيران المدنى المصرى للوصول إلى أفضل المستويات الدولية ومنافسة المطارات المصرية لأهم المطارات العالمية وتنمية الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.



وأكد وزير الطيران أن التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولى، يأتى ضمن جملة المشروعات التي تنفذها وزارة الطيران للارتقاء بمنظومة الطيران المدني المصري، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 وحركة التطور المتسارعة لمسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية التى تم تنفيذها على أرض الواقع فى القطاعات المختلفة بالدولة، ومن بينها قطاع الطيران الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، ومن هنا قامت وزارة الطيران المدنى بوضع خطة توسعات عملاقة من أجل تطوير البنية التحتية والمرافق بجميع المطارات المصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب، مما يحقق لهم الراحة والرفاهية في ظل النمو المتزايد فى أعداد المسافرين وتطور الحركة السياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية.



وأشار الوزير إلى أن المطارات المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة في الإجراءات الأمنية والتأمينية في ظل الأوضاع الراهنة وأسوة بكبريات المطارات العالمية لجذب أكبر عدد ممكن من المسافرين على مستوى العالم.