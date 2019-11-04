اليونان تعثر على 41 مهاجرًا من أفغانستان في ثلاجة

قال مسئولون إن الشرطة اليونانية عثرت، اليوم الاثنين، على 41 مهاجرا معظمهم من أفغانستان، مختبئين في شاحنة تبريد "ثلاجة" على طريق سريع بشمال اليونان.



وقال أحد المسئولين في الشرطة إن المهاجرين لم يلحق بهم أذى، مضيفا أن نظام التبريد لم يكن مفتوحا.



وأوقفت الشرطة الشاحنة على الطريق بالقرب من مدينة كسانتي لإجراء تفتيش اعتيادي، ثم ألقت القبض على السائق واقتادته، وكذلك المهاجرين، إلى مركز شرطة بالمنطقة لتحديد هوياتهم.



وتواجه اليونان حاليا أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2015، عندما وصل إلى أوروبا أكثر من مليون شخص من تركيا عبر اليونان.



وتحتجز اليونان نحو 34 ألف مهاجر ولاجئ في مخيمات في جزر بحر إيجة القريبة من تركيا.



وعثرت الشرطة البريطانية، الشهر الماضي، على 39 مهاجرا، يعتقد أنهم من فيتنام، ميتين في شاحنة تبريد بالقرب من لندن.