التخطيط: عدد السكان يزيد بمعدل دولة صغيرة كل عام

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري إن الزيادة السكانية أكبر التحديات الراهنة التي تواجه جهود التنمية، لافته إلى أن عدد السكان يتزايد سنويا 2.5 مليون نسمة، أي بمعدل دولة صغيرة كل سنة.



وأضافت الوزارة، خلال قمة صوت مصر التي تنظها وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة، أن مشكلة الزيادة السكانية وثيقة الصلة بتنامي ظاهرة الفقر، حيث يزداد عدد أفراد الاسرة بين الفئات الاقل دخلا وتعليمًا والمناطق الريفية عن الحضر، لافتة الى أن مواجهة الأزمة لن تتم في ليلة وضحاها وإنما يتطلب الأمر تدخل الدولة على عدة محاور.



وأشارت إلى أن أحد تلك المحاور الدفع بمزيد من الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة وتنمية القرى الفقيرة في إطار برنامج "حياة كريمة" بمراحله المختلفة، وتوسيع مظلة برامج الدعم العيني والنقدي للأسر الفقيرة، مع إعادة هيكلة منظومة الدعم لاستبعاد غير المستحقين.