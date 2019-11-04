عماد الدين حسين: سد النهضة هدفه سياسي

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، إن الهدف من سد النهضة الإثيوبي سياسي، وليس فنيًا وتنمويًا، وسد النهضة مبالغ فيه جدًا، وتم تغيير مواصفاته أكثر من مرة.



وأضاف حسين، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن السد أصبح بمثابة محبس فى يد إثيوبيا تفتحه وتغلقه في أي وقت لمعاقبة مصر، والحد من قدراتها وانطلاقها وتنميتها، وهذا المحبس قد يكون مفيدًا لبعض القوى في المنطقة والعالم.



وأكد الكاتب الصحفي، أن مصر أثبتت حسن النوايا كثيرًا منذ عام 2013 وحتى هذه اللحظة، موضحًا أن الرئيس السيسى، في خطابه الشهير أمام الأمم المتحدة بدأ لأول مرة في تدويل قضية سد النهضة، وأكد أننا لن نقبل السياسة الإثيوبية، وأعلنت وزارة الري المصرية فشل المفاوضات المصرية، إلى أن جاء لقاء الرئيس السيسى برئيس وزراء إثيوبيا فى سوتشى بروسيا.

