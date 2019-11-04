تدهور الاقتصاد فى عهد أردوغان (إنفوجراف)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد تدهور الاقتصاد في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأشار التقرير، إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تركيا من 2 مليون و464 ألفًا في عام 2002، إلى 4 ملايين و596 ألفًا في عام 2019، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة في تركيا عام 2002 إلى 10.3%، بينما وصل في 2019 إلى 13.9%.



وأوضح التقرير، أن الديون الخارجية لتركيا في عام 2002 تقدر بحوالي 129.6 مليار دولار، ووصلت في عام 2019 إلى 446.8 مليار دولار، لافتًا إلى أن معدل الناتج المحلي الإجمالي للديون الخارجية لعام 2002 في تركيا 54.8%، وفي عام 2019 الجاري وصل إلى 61.9%.



واختتم التقرير، بمجموع دين الحكومة المركزية لعام 2003 أنه كان 283.2 مليار ليرة تركية، ووصل إلى تريليون ليرة تركية و239 مليارًا خلال شهر، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للداخل التركي في عام 2002 هو 231 مليار دولار، وخلال عام 2019 وصل إلى 749 مليار دولار، أما الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد في 2002 وصل إلى 3 آلاف و492 دولارًا، وفي العام الجاري وصل إلى 9 آلاف و93 دولارًا.

