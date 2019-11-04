الإمارات تفتح باب الترشح لجائزة الشارقة لدعم اللاجئين

أعلنت المؤسسة الإنسانية العالمية "القلب الكبير" المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، اليوم الإثنين، فتح باب الترشح للدورة الرابعة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين للعام 2020، التي تنظمها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.



وتبلغ قيمة الجائزة نحو 136 ألف دولار أمريكى وهي مساهمة خاصة من المؤسسة، بدعم ورعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى رئيسة مؤسسة القلب الكبير.



وأكدت المؤسسة توسيع نطاق الجائزة الجغرافي هذا العام ليشمل المؤسسات العاملة في قارة إفريقيا كاملةً، بعد أن كانت مقتصرة على قارة آسيا ومنطقة شمال إفريقيا، حيث تستضيف إفريقيا التي تعاني معظم بلدانها نقصًا في الموارد حوالي 26% من إجمالي اللاجئين والنازحين حول العالم، والذين تجاوزوا حاجز الـ70 مليون لاجئ ونازح، ما يجعل من توجيه أنظار العالم ومؤسساته الإنسانية إلى اللاجئين في إفريقيا أمرًا في غاية الأهمية.



وتستقبل مؤسسة القلب الكبير وللمرة الأولى منذ إطلاق الجائزة الترشيحات عبر موقعها الإلكترونى بشكل مباشر حتى 17 ديسمبر 2019، وتفتح المجال للمؤسسات والأفراد بترشيح أى منظمة أو مؤسسة إنسانية محلية عاملة في دعم ومناصرة اللاجئين في قارتي آسيا وإفريقيا.



وتخصص المؤسسة هذه الجائزة التي تنظمها سنويًا منذ عام 2017 للمنظمات الإنسانية المحلية التي قدمت خدمات استثنائية للاجئين والمهجّرين قسريًا عن بلادهم في كلّ من قارتي آسيا وإفريقيا، وتركت آثارًا إيجابية مستدامة على حياتهم واحتياجاتهم بشكل عام، وقدرتهم على الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والنفسية والتعليم.



وأشارت مدير مؤسسة "القلب الكبير" مريم الحمادي، إلى أن جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين تلتزم برسالتها لتكريم المؤسسات والمنظمات غير الربحية التي استطاعت أن تغير حياة الآلاف من العائلات والأطفال ممن اضطروا إلى معايشة أقسى الظروف بسبب اللجوء أو النزوح القسري.