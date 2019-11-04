تاريخ الكتابة المصرية القديمة للصم بـ"ثقافة مصر الجديدة"

عقد فرع ثقافة القاهرة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، في قصر ثقافة مصر الجديدة، وبالتعاون مع إدارة تنمية التواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار، ندوة عن أهمية الوعي الأثري والتاريخ المصري القديم بمدرسة صلاح الدين السمعي، ألقتها رباب محمد، الباحثة بإدارة تنمية التواصل المجتمعي بوزارة الآثار، وصاحبت المحاضرة ترجمة بلغة الإشارة رامي يسري.



وتناولت المحاضرة قصة الكاتب المصري القديم واكتشاف رموز الكتابة المصرية القديمة على حجر رشيد، وكيف ساعد ذلك على تفسير النقوش الموجودة على جدران المعابد المصرية القديمة، وفى الختام تم عمل ورشة لتعريف الطلبة بطريقة كتابة أسمائهم بالحروف الهيروغليفية فى جو من البهجة من الطلبة بالتعرف على كيفية كتابتها.