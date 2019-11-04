الخارجية تستقبل وفدًا للأمم المتحدة

استقبلت السفيرة سها جندي، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى برئاسة "فيكتور كيسوب"، السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بجانب ممثلين عن وزارتيّ خارجية كل من النرويج والسويد، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يقوم بها البرنامج الأممي مع المانحين، حيث جاءت زيارة الوفد لاستعراض ما تحقق من مشروعات في مصر.



استعرض القائمون على البرنامج في مصر خلال اللقاء أهم أوجه التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة في مجالات التخطيط العمراني والإسكان، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويتوافق والرؤية والأهداف الوطنية الخاصة بمصر، كما تم تناول أبرز العقبات التي تم تخطيها في الفترة الماضية، والتي أدت إلى اختيار مصر كقصة نجاح في مجال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.



ووجَّه فيكتور كيسوب التهنئة لمصر على الفوز بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat لمدة أربع سنوات عن الفترة من 2019- 2023، والتي جاءت لتكلل الجهود المصرية خلال عام رئاستها للاتحاد الإفريقي، مشيدًا بالجهود المبذولة في مجال التخطيط الحضري والمدن العمرانية الجديدة، والتي يعمل البرنامج الأممي على نقله لباقي دول المنطقة للاستفادة منها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.



من جانبها، أكدت السفيرة أن اختيار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمصر كقصة نجاح في المنطقة والقارة الإفريقية لا يعني بالضرورة أن مصر قد وصلت إلى طموحاتها على هذا الصعيد، إنما يدفع الحكومة المصرية للعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال التعاون مع البرامج الأممية التنموية، وشركاء التنمية الآخرين، الذين يحملون نفس الطموحات لشعوبهم والعالم، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدةً لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.