"دور الإعلام في تنمية المجتمع" محاضرة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع السويس، حيث أقام نادي أدب فيصل، محاضرة بعنوان "دور الإعلام فى تنمية المجتمع" ألقتها الإعلامية سناء إسماعيل، والصحفية نجاح محمد على، وأدارها خالد الجمال، حيث تناولا الإعلام بمؤسساته المتعددة، وبأشكاله المهمة من إعلام مسموع، أو مقروء، أو مرئي، وأنه أصبح من أهم، بل وأخطر المؤسسات في مجتمعنا الدولي المعاصر، بما يؤديه من أدوار محورية في صميم الحياة العامة، والحياة السياسية، إن وظيفة الإعلام وإن كانت هي الأخبار، ونقل المعلومة الصادقة بعيدًا عن التحيز، أو المحاباة، فإن له وظيفة أخرى تنموية، من هنا جاءت أهمية هذه المحاضرة لأنها تقدم استعراضًا لعلاقة الإعلام بالتنمية الثقافية والمجتمعية واللّغوية، ودوره الذي يتمثل في قدرته على إحداث تطور وتقدم في المجالات الحياتية كافة، منطلقًا من أن صانع التنمية هو المواطن.



وأن الإعلام هو الذي يهيء المواطن لكي يقوم بالتنمية من خلال رسالته الإعلامية الموجهة، لذلك يعد الإعلام التنموي الجهاز العصبي لعملية التنمية، وهدفها الأساسى هو تعظيم مشاركة المجتمع في كل عمليات التنمية وتحويله إلى مجتمع مساند للعملية التنموية، وتحويل أفراد هذا المجتمع إلى وكلاء للتنمية والتغيير، وذلك باستخدام أدوات المعرفة والوعي، ومن ضمنها وسائل الإعلام والثقافة، لذا نجد أن الإعلام يلعب هنا دورًا خطيرًا في هذه التنمية، فالإذاعة والتليفزيون والصحافة عليهم مسئولية تثقيف الشعب، كما أقيمت أمسية شعرية لشعراء نادي أدب فيصل تناولوا من خلالها ما استجد من أشعار على الساحة السويسية.