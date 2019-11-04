إطلاق سراح زعيمة المعارضة الباكستانية بكفالة 10 ملايين روبية

قضت المحكمة الباكستانية بالإفراج عن زعيمة المعارضة الباكستانية، مريم نواز، المتهمة في قضية غسل الأموال، بكفالة مالية قدرها 64500 دولار.



وأمرت المحكمة الباكستانية بإطلاق سراح نائبة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وزعيمة المعارضة الباكستانية، مريم نواز، بسداد 10 ملايين روبية (64500 دولار) وتسليمها جواز السفر الخاص بها.



كانت مريم نواز قد احتجزت، في مطلع شهر أغسطس المقبل، من قبل المكتب الوطني لمكافحة قضايا الفساد في دولة باكستان في قضية تتعلق بالمعاملات التجارية في مصنع للسكر شودري شوجر ميلز، حيث كانت واحدة من أكبر المساهمين في المصنع.



وفي يوم 24 أكتوبر الماضي، قدم المحامي الخاص بها التماسًا بكفالة لأسباب إنسانية، بعد أن تم نقل والدها المسجون، رئيس الوزراء السابق نواز شريف، إلى المستشفى وسط تدهور حالته الصحية.



وفي 29 أكتوبر، أوقفت محكمة إسلام آباد إدانة والدها بتهم الفساد لمدة شهرين للسماح بالعلاج الطبي.



ونفى شريف، البالغ من العمر 69 عامًا، ورئيس الوزراء ثلاث مرات متتالية، وابنته، التهم الموجهة إليهما.