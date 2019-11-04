تأجيل محاكمة 12 متهمًا في "داعش سيناء"

أجّلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في طرة، اليوم الاثنين، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش سيناء" الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 11 نوفمبر الجاري، لسماع الشهود، مع ضبط وإحضار شاهد، وأمرت المحكمة بعرض المتهمين أحمد عيد، محمد البورعى، على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهما.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ورأفت زكى وعمرو قنديل، وسكرتارية حمدي الشناوي.



وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين، ومتهم واحد مخليا سبيله بتدابير احترازية.



وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم في غضون الفترة من 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تعتنق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.



وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، وتقديم معلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.