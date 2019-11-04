هبة مجدي رفقة أبطال "الملك لير" في المطار (صور)

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور أثناء سفرها إلى السعودية من أجل عرض مسرحية "الملك لير" ضمن موسم الرياض.



وظهرت "مجدي" في الصور بإطلالة طبيعية، رفقة الفنان يحيى الفخراني، وزوجته الكاتبة لميس جابر، رانيا فريد شوقي، نضال الشافعي، حمادة شوشة، أثناء تواجدهما في المطار.



مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبد الغفور، مجدي كامل، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.

