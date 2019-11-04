موقع بريطانى: معرض آمون فى لندن" مغامرة مثيرة" للزوار

قال موقع ستاندرد البريطانى، اليوم الإثنين، إن معرض- كنوز الفرعون الذهبي - الذي يفتح أبوابه الآن للجمهور في العاصمة البريطانية لندن، بمثابة كتاب مغامرات مثيرة غريبة وشيقة وفريدة للزوار، حيث يعرض مجموعة مختارة من الكنوز من قبر الملك الصبي الذي اكتشفه، هوارد كارتر في عام 1922، بل إنها 150 قطعة من أصل 5300 قطعة غريبة اكتشفها كارتر.



وتابع الموقع، أن أكثر ما يحزن الجميع، من محبي الملك الصغير، إن معرض لندن هو المعرض الأخير لآمون خارج مصر، لأنه عندما يتم الانتهاء من الجولة الدولية سوف يعود آمون ومقتنياته لداخل مصر، حيث سيتم تجميعهم في المتحف المصري الكبير.



وأردف الموقع: أن توت عنخ آمون، كان أقل شهرة من والده إخناتون، الذي كان إله التوحيد عند قدماء المصريين، وكان افتتاح مقبرته بمثابة أمر كشف المزيد من تقاليد الموت والدفن عند قدماء المصريين، حيث كان يتم وضع العديد من أدوات المتوفي التي استخدمها في الواقع لتكون له عونًا عند انتقاله للعالم الآخر.