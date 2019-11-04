فحص 14 ألف مواطن في تشاد وجنوب السودان ضمن "مليون إفريقي"

قال الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات، إن الفريق المصري بدولتي جنوب السودان وتشاد مستمر في فحص الأفارقة لاكتشاف المصابين بفيروس "سي" وعلاجهم، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج "مليون إفريقي".



وأعلن، لـ"الدستور"، الانتهاء من فحص 6165 مواطنا بدولة جنوب السودان من فيروس "سي"، من خلال عيادة "تحيا مصر إفريقيا" بالعاصمة "جوبا"، وذلك منذ إطلاق المبادرة الرئاسية بها، وحتى مطلع نوفمبر الجاري.



وأضاف حساني أن الفريق المصري فحص 7672 مواطنا بدولة تشاد، من خلال وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر إفريقيا"، بالعاصمة التشادية "أنجمينا"، بما يقارب 14 ألف مواطن في الدولتين.



وأشار إلى أن مبادرة علاج "مليون إفريقي" تهدف لنقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية إلى الدول الإفريقية.



وأكد أن الفريق المصري بعيادات "تحيا مصر إفريقيا" بالدول الإفريقية، يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدليا إكلينيكيا، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، وأخصائي نظم ومعلومات، ويدرب الفريق الكوادر الطبية بالدول الإفريقية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابته،م وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل الـ"pcr".



وقال مساعد وزيرة الصحة إن مبادرة علاج مليون إفريقي من "فيروس سي" تستهدف حتى نهاية العام الجاري 5 دول إفريقية جديدة لتطبيق المبادرة الرئاسية بها، لافتا إلى أن الدول المستهدفة تشمل: "إريتريا- السودان- كينيا- أوغندا- تنزانيا- بوركينا فاسو".