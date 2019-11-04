بفستان أحمر.. سما المصري في الفلانتين "السنجلة جنتله"

نشرت الفنانة سما المصري، صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع "انستجرام"، بمناسبة الاحتفال بعيد الحب المصر اليوم 4 نوفمبر.



وظهرت سما، ترتدى فستان أحمر قصير، وتوجه رسالة للجمهورها "أنا سنجل في عيد الحب.. السنجلة جنتله".



ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي جاءت أغلبها بطريقة كوميدية ساخرة.

