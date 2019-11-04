البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تباينها لدى إغلاق معاملات اليوم الاثنين- ثاني تعاملات الأسبوع- بدعم من تصارع قوى البيع والشراء المؤسسية على أغلبية أسهم السوق.



فقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 729.2 مليار جنيه.



وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنمو محدود لم تتجاوز نسبته 02. 0%، بما يعادل 3.03 نقطة، ليسجل مستوى 14625.7 نقطة.



فيما واصل المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" تراجعاته، فاقدًا نحو 49. 0% من قيمته، بما يعادل 2.64 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 540.1 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 695.2 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 167.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 24 ألف صفقة بيع وشراء.