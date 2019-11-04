انتهاء قوائم انتظار زراعة القوقعة خلال 3 أشهر

أكد الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة، أنه خلال 3 أشهر سيتم الانتهاء تمامًا من كل قوائم الانتظار الخاصة بزراعة القوقعة.



جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم الالتزام بمواعيد إجراء العمليات للمرضى.



وقال عاطف، فى كلمته خلال الاجتماع، إنه تم حتى الآن إجراء ما يقرب من 14 ألف حالة جراحة أورام، و93 ألف عملية رمد، و19 ألف عملية قلب مفتوح، و190 ألف حالة قسطرة قلبية، و19 ألف زراعة قوقعة.



وأشار المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار إلى أن هناك 830 مستشفى حكوميا وخاصا تعمل فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وقد حققت الهدف منها، وهو القضاء على قوائم الانتظار وعدم تراكمها والوصول إلى المعدلات العالمية.



وأضاف أن منطقة سيناء لها طبيعة خاصة فيما يتعلق بقوائم الانتظار، خاصة فيما يتعلق بزراعة القوقعة والمفاصل والقلب المفتوح، لافتًا إلى أنه سيتم الوصول لحل للتخفيف عن سفر المرضى من العريش، بحيث يتم تخصيص 3 أيام فقط لمثل تلك العمليات، بحيث يتم تخفيف عناء السفر.



وشهد الاجتماع إشادة النواب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة "100 مليون صحة"، مؤكدين أنه لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الصحة بمصر.