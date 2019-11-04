النواب يتساءل عن الأسد المختفى.. والأعلى للآثار: "3 ساعات وهنجيبه"

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، تساؤلًا من النائبة سناء برغش عن الأسد الأثرى بمنطقة دمنهور بعد اختفائه، مؤكدة أن أسدًا أثريًا كان موجودًا بالمنطقة الأثرية بدمنهور منذ 40 عامًا، ولكن مؤخرًا وأثناء عملية التطوير التى بدأتها وزارة الآثار، اختفى الأسد تمامًا، وسط استنكار أهالى المنطقة.



وسأل الدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، خلال حضوره اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المنعقد، برئاسة النائب محمد شعبان، لمناقشة أزمة التنقيب على الآثار:" هل كان الأسد شبه أبو الهول، ولا كان شكله أسد، وهل كان رأسه آدميًا ولا رأس كبش؟".



فعقبت النائبة: "مش متذكرة، ولكن كل ما أتذكره كان فيه أسد أثرى مش فاكره ملامحه، طول عمرنا نقول إن الأسد ده أثرى، الكلام ده من 40 سنة"، فرد النائب نضال السعيد وكيل اللجنة، بقوله: "يا جماعة فى النهاية كان هناك كيان أثرى واختفى، سواء كان أسدًا أو حصانًا".



فقاطعه الدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، بطلبه لرقم النائبة، وتابع: "سيادة النائبة، هستأذنك هاخد نمرتك، و3 ساعات هتعرفى الأسد فين وهنجيبه، ويا ريت تبلغى اللجنة ردنا".