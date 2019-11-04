تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله عامين

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الاثنين، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بمعاقبة الفنان أحمد عبدالله محمود، بالحبس عامين؛ لعدم سداده إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة.



وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة، لاتهامه بخيانة الأمانة وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها، وصدر الحكم غيابيًا فتقدم الفنان بالاستئناف عليه وأيدته المحكمة لعدم حضوره.