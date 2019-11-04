"النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون رسوم التوثيق والشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المقدم من الحكومة.



ويهدف مشروع القانون إلى تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث إن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوما مقدارها نصف بالمائة في المائة، ودون حد أقصى، من قيمة موازنات تلك الشركات، ما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة، ونتيجة ذلك كان هناك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، ما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية، الأمر الذي حدا بالمشرّع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات، حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية، ما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة.