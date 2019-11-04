زاهى حواس: توت عنخ آمون "قُتل"

كشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية اليوم الإثنين، العديد من الأسرار حول مقتل الملك الصبي "توت عنخ آمون"، الذي تستضيف العاصمة البريطانية له معرضًا تحت عنوان "كنوز الملك الصبي".



وقال وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن توت عنخ آمون كان فرعونًا مصريًا، فقد عرف آمون على أنه الملك الصبي، وتولى الحكم وهو في التاسعة من عمره، بينما أشار كثيرون إلى أن الفرعون الصبي ربما يكون قد قتل.



ومن ضمن الروايات التي تبحث عن مقتل آمون، والتي انطلقت من تصوير بعض الجروح في جمجمة الملك الصبي، أشارت إلى أن آمون ربما يكون قد قتل بواسطة ضربة قوية على الرأس.



بينما وضع زاهي حواس النهاية لكل هذه الاحتمالات بفضل تحليل الحمض النووي لآمون، والتكنولوجيا الحديثة، فقد صرح "إكسبريس" حصريًا: "نحن الآن نعرف، لقد أجرينا تحليل الحمض النووي والأشعة السينية، ووجدنا أن آمون تم قتله، ربما يكون عن طريق كسر في الساق اليسرى، حيث تشير الساق المكسورة والتى تم فحصها جيدًا إلى أن آمون تعرض لحادثة قبل يومين من وفاته".



وتابع حواس: "نحن الآن في مصر لدينا آلة (مشروع المومياء المصرية)، حيث ستساعد هذه الماكينة على اكتشاف الأمراض التي أصيب بها أصحاب المومياوات قبل موتهم مباشرة، كما ستخبرك هذه الآلة هل أصيبت المومياوات بالعدوى أم لا؟، وهل توفي أصحاب المومياوات في حادثة؟"، واختتم حواس حديثه قائلاً: "سوف نعلن عن سبب الوفاة العام المقبل".