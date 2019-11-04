تأجيل الحكم فى عدم دستورية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الإثنين، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار في حكم الدستورية الصادر في 6 فبراير 2016، والذي يقضي بعدم دستورية قواعد حساب مدد عند التعيين للعاملين المؤهلين، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للحكم.



وطالبت الدعوى رقم 37 لسنة 40 منازعة تنفيذ، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 76 لسنة 32 ق (دستورية)، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الدعوى الرقمية 2440 لسنة 51 ق.



ويقضي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 76 لسنة 32 ق (دستورية)، بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيًّا في حسابها" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.