قيادى بفتح يعلق على قرار "ريغيف" بدعم إنتاج المستوطنين

علق القيادي بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، اليوم الإثنين، على قرار وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، لأول مرة بدعم الإنتاج السينمائي الإسرائيلي المستوطنين المقيمين بمستوطنات الضفة الغربية، كما وعدت من قبل، أكد الحرازين أن هذا القرار يشكل خرقًا فاضحًا وواضحًا للقانون الدولي، ويضفي شرعية على تلك المستوطنات ومقدمة لبسط وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.



وأكد الحرازين، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المستوطنات مقامة على الأرض الفلسطينية بشكل مخالف للقانون الدولي ولكل الاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية، فحالة التبجح التى تقوم بها حكومة نتنياهو ووزراءه والتى تشكل حالة من الاستخفاف والاستهانة بكل القيم والمبادئ والمواثيق الدولية.



وأشار الحرازين إلى أنه أمام حالة الصمت الدولى، يتطلب الأمر إجراءات بعيدة عن الإدانة والشجب والاستنكار، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية وعملية قادرة على لجم الاحتلال ووقف تصرفاته واعتداءاتها وانتهاكاته التي جميعها تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.