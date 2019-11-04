تأجيل محاكمة 73 متهمًا بـ"فض رابعة"

أجلت الدائرة 4 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في "فض اعتصام رابعة، إلى جلسة 16 نوفمبر الجاري؛ لاستكمال سماع الشهود".



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية محمد الجمل.



يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا، من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، كما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.