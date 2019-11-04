تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

جددت النيابة العامة، اليوم الاثنين، حبس متهمين بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة إلى المتهمين "عبدالنبي. أ"، و"صفوت. ر" تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.



