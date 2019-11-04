ضبط مصنع لإنتاج البلاستيك من المخلفات بالجيزة

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية في أبوالنمرس؛ لاستخدامه مستلزمات إنتاج رديئة من مخلفات المصانع في الإنتاج.



وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد بتورط مالك مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية "دون ترخيص"، بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، في استخدام مستلزمات إنتاج رديئة وسابق استخدامها.



بمداهمة المصنع تم القبض على المدير المسئول، وبحوزته 25 ألف قطعة أدوات مائدة بلاستيكية "ملعقة" منتج نهائى، وطن "كسر بلاستيك" مستلزمات إنتاج رديئة وسابقة الاستخدام من كسر البلاستيك من مخلفات المصانع والمنازل والمحلات العامة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.