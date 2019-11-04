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سياسي

النواب: زيارات دولية مكثفة للرد على مغالطات الخارج

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش، اجتماعًا مطولًا، وذلك للمناقشة التفصيلية لأطر التحرك الخارجى للجنة مع الشركاء الدوليين فى ضوء الفهم المغلوط من جانب البعض لأسس التعاون والعلاقات الدولية.

وقد ذكر كريم درويش، فى بيان رسمى للجنة، أن اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة ومتعددة الجوانب، حيث تناول الأعضاء جوانب الموضوع بشكل كامل وواف، وتوصلت اللجنة إلى صياغة عدد من المحددات وأطر العمل فى إطار المصلحة الوطنية.

وأكدت اللجنة ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها أنها تؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد للتعاون بين الدول والشعوب، خاصة أن هناك مقررات دولية توجب على الأطراف الحوار المتبادل، تحقيقًا للمصالح المشتركة، فالحوار الثنائي ومتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد للتعاون الدولى وليس القرارات الأحادية أو وقف الحوار وتجميده الذي يعد عملًا أصيلًا للبرلمانات ولدورها ودبلوماسيتها البرلمانية، فاللجنة تؤكد مجددًا على الحوار وفق الأسس السابقة وليس محاولات الضغط والإملاءات واللجوء إلى ملفات مسيسة.

وأكدت اللجنة أنها سوف تكثف من لقاءاتها وزيارتها وأنشطتها مع الدول الصديقة والشريكة التي تفهمت ما قامت به مصر لاستعادة هويتها والحفاظ على كيانها كدولة وطنية وبناء مؤسساتها وتوجهاتها الإصلاحية والتنموية وملكيتها للحلول الوطنية.

أما النقطة الثالثة، فهى أن مصر استطاعت منذ عام 2014 أن تجتاز الحملات المكذوبة والمسيسة واستعادت مكانتها المستحقة منذ عام 2016 في كل  المحافل الدولية والإقليمية ولن تدخر اللجنة جهدًا فى الاستمرار في مواجهة تلك الحملات التي لن تحقق هدفها في استنزاف جهدنا لتحقيق الهدف الرئيس وهو تعزيز التنمية وتعزيز التعاون الدولي.
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