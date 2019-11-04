تشريعية البرلمان توافق على اتفاقيتين بين مصر وأمريكا لتحسين النتائج الصحية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم على اتفاقيتين، حيث أكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فيهما للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارهما تخضع للبرلمان، الاتفاقيتان كالتالى:



1- قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى د بشأن التعاون الاقتصادي والفني والموقعة في القاهرة بتاريخ 5-8-2019.



2- قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 5-8-2019.