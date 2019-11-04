"الالتحاق بالبرامج التعليمية في أمريكا" بجامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، ندوة تعريفية عن كيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة.



وأكدت اختصاصي الشئون الثقافية بالجامعة رانيا السيد- خلال الندوة- أهمية برامج التبادل الثقافي، والتعريف بالبرامج التعليمية، وكيفية الالتحاق بها، ومنها برنامج فولبرايت، وعرفته بأنه عبارة عن برنامج منح دراسية ممول بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية، يستهدف الطلاّب الراغبين في الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى بعض المنح الأخرى التي تمنح لطلبة الدراسات العليا.



من جانبها، قالت مستشار تعليمي أول بالإمديست، ياسمين الرويني: إنه يمكن التواصل والالتحاق بهذه المنح من خلال الموقع الخاص بالسفارة الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى من "فيسبوك" و"إنستجرام"، مشيرة إلى أن هدف عقد هذه الفعاليات هو التعريف بالفرص التعليمية والمنح الدراسية المقدمة من خلال المركز الثقافي الأمريكي.



بدورها، قالت منسق قسم التبادل الثقافي بهيئة الإمديست يمنى خليل: "إن منحة ساويرس الممولة من شركة أوراسكوم هي منحة ممولة بالكامل، وتشمل الرسوم الدراسية كاملة وبدل المعيشة بالإضافة إلى السفر والتأمين الصحي للطلاب الجامعيين المصريين الراغبين في متابعة دراسة البكالوريوس في المجالات التي من شأنها تعزيز الازدهار الاقتصادي لمصر في الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة".



وعلى هامش الندوة، التقى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وفد القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية، كما التقى الوفد الدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، بحضور أعضاء الفريق التدريبي بالمركز، وأثنى وفد القطاع الثقافي الأمريكي على مركز التطوير الوظيفي والقائمين عليه.



وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عكاوي، أهمية هذه الندوة في التعريف ببرامج المنح التعليمية الممولة من وزارة الخارجية الأمريكية.