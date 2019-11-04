الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

هاشتاج

ساندي بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها (صورة)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:05 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
طباعة
شاركت الفنانة ساندي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها بعدسة المصور أحمد حجازي.

وظهرت "ساندي" بإطلالة كلاسيكية، مرتدية تيشرت نص كم وبنطلون من اللون الأسود، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، معلقة عليها قائلة: "Good morning everyone".

وجاءت التعليقات علي الصورة كالآتي: "اي القمر دة انابحبك اوي ممكن اعرف الالبوم هينزل امتى، صباح الخير والحب والتفاؤل والتألق، The queen of Egypt".

وتستعد الفنانة ساندي، لطرح ألبومها الجديد الذي انتهت من تسجيل أغنياته تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وحرصت على اختيار عدد متنوع من الأغاني التي تحمل طابعا مميزًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

سحب الجنسية المصرية من 22 مواطنًا

منذ ساعة و 17 دقيقة

تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله عامين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ

منذ حوالي 9 ساعات

طعن طليقته وشقيقها 37 مرة.. تحريات المباحث فى "مذبحة المرج"

الصور

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

الأكثر قراءة

زاهى حواس: توت عنخ آمون "قُتل"

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي

اليوم.. الإنتاج الحربى تعرض المركبات الكهربائية لأول مرة

البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ

أيام زمان

20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي.. «يجسد دوره خالد النبوي»

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

نجم الساعة

20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي.. «يجسد دوره خالد النبوي»

الصحة

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

تفاقم مشكلة معالجة النفايات وإعادة تدويرها فى اليونان

الحكومة تقدم أقنعة الوجه لـ5 ملايين طفل فى نيودلهي لمواجهة التلوث

الرئيس نيوز

البرلمان يناقش قانون إعادة تنظيم المتحف الكبير.. وعبد العال: "علينا جميعا أن نفتخر به"

التخطيط: عدد السكان يزيد بمعدل دولة صغيرة سنويًاّ

صناعة النواب تحيل تعديات الأراضي بحلوان للنيابة العامة .. والبلتاجي:"ساحة للبلطجية"

سولاف درويش: رئيس البنك الزراعي يؤكد إهدار المال العام لصالح 45 مستشارًا

منوعات

صلاح يتصدر تويتر.. الفرعون المصري مرشح لجائزة أجمل هدف

غدًا.. اليونسكو تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامى

شركات سياحية تطالب بالسيطرة على أسماك القرش في أستراليا

برلين تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدارها

كشكول

لمُعلمي الأزهر.. تعرف على الوظائف المتاحة بالبحر الأحمر

استشاري يكشف حقيقة عدم جدوى تطعيم الحصبة للأطفال

انطلاق الفوج الثاني لشباب الجامعات ضمن مبادرة"كل يوم جديد"

"محمد".. حكاية طفل حولته الإعاقة إلى أشهر عارض أزياء

إسلام سياسي

محمد البشاري: "الأسلمة" أخطر مفهوم تقوم جماعات التطرف باختلاقه في أوروبا

"الإفتاء" تشيد بالضربات الاستباقية للجيش والشرطة للقضاء على الجماعات الإرهابية

على خطى مصر.. السودان يتعهد بتطهير مساجده من عناصر الإخوان

إخواني منشق: اليأس جعل قادة الجماعة يغيرون أسماءهم للحصول على الجنسية التركية


زيت وسكر

“التخطيط”: إتاحة 520 خدمة عبر دليل إلكتروني بالتعاون مع التنمية المحلية

تعيين 1200 من الخريجين الجدد بالبنك الزراعي خلال الفترة المقبلة

9 فوائد صحية وغذائية مذهلة لفاكهة الكيوي

“التخطيط”: 6.6 مليار جنيه لتطوير 277 قرية فقيرة

مقالات الرأي
نرمين يسر
غنوا.. الغناء مُعادل الحياة
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
عمرو خالد
كيف تصل إلى المعانى العميقة فى الحياة؟
المزيد

الثقافة

تاريخ الكتابة المصرية القديمة للصم بـ"ثقافة مصر الجديدة"

"دور الإعلام في تنمية المجتمع" محاضرة بثقافة السويس

"الرسوم المتحركة والسينما" أحدث إصدارات "ذاكرة الفن"

الأديب إحسان عبدالقدوس بـ"ثقافة الأقصر"

صفحتنا ع الفيس بوك