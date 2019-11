ساندي بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها (صورة)

شاركت الفنانة ساندي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها بعدسة المصور أحمد حجازي.



وظهرت "ساندي" بإطلالة كلاسيكية، مرتدية تيشرت نص كم وبنطلون من اللون الأسود، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، معلقة عليها قائلة: "Good morning everyone".



وجاءت التعليقات علي الصورة كالآتي: "اي القمر دة انابحبك اوي ممكن اعرف الالبوم هينزل امتى، صباح الخير والحب والتفاؤل والتألق، The queen of Egypt".



وتستعد الفنانة ساندي، لطرح ألبومها الجديد الذي انتهت من تسجيل أغنياته تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وحرصت على اختيار عدد متنوع من الأغاني التي تحمل طابعا مميزًا.