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سياسي

سالم: مصر وضعت معيار العدالة لتحقيق التوازن بين الاستثمار والضريبة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
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أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس الوفد البرلماني المشارك في مؤتمر دعم الرخاء، المنظم بمعرفة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمقام بمدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية خلال كلمته التي شارك بها اليوم بالجلسة المنعقدة تحت عنوان " ضرائب القرن الواحد والعشرين" والذى أدارها وتحدث فيها دكتور ماريو منصور منسق المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي ان المؤتمر يناقش موضوع هام ويلمس كل دولة عريبة تحتاج إلى توفير إيرادات ضريبية من دون الإخلال بمبادئ العدالة والتنمية، حيث يتطلب الأمر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يفتح المجال أمام الدول لتنمية الحصيلة وإعادة إنفاقها ثانية.

وأكد سالم في موضوع أهمية وجود مصادر للدخل من خلال نظم ضريبية عادلة، على أهمية التوازن بين إيجاد الموارد المالية المطلوبة لخفض عجز الموازنة – وفي نفس الوقت مواجهة الاستحقاقات الخاصة بالإنفاق العام على التعليم والصحة والخدمات الأساسية وبما لا يتعارض مع العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلا أو الأكثر فقرًا ومايتطلبه ذلك من ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية حقيقية، لافتًا أن هذا التوازن بين تحقيق الإيرادات وزيادة الإنفاق الخدمي يأتي من خلال الإصلاح الضريبي الذي يتعلق في الأساس بضرورة وضع هيكل فعال للمنظومة الضريبية ككل.

وتابع: " وإذا كانت المنظومة الضريبية يمكن تشبيهها بمبنى مكون من وحدات تتمثل في التشريع الضريبي، والإدارة الضريبية القائمة على تنفيذ هذا التشريع، والممول أى دافع الضريبة، فإن السياسة الضريبية تمثل الأساس الذي يقوم عليه هذا المبنى فبدون وجود سياسة ضريبية محددة الأهداف وواضحة المعالم يصبح هذا المبنى هشًا".

وأضاف أنه من منظور الاقتصاد الكلي أي حجم الإيرادات الضريبية المطلوب تحقيقها ووضع الهيكل ذلك فان السياسة الضريبية الأفضل وخاصة في الدول النامية ومن بينها مصر – يجب أن تقوم على فن استخدام الممكن وليس تحقيق الأمثل، لأن ليس كل ما تفرضه النظريات الاقتصادية يصلح للتطبيق على المستوى العملي والسياسة الضريبية الأفضل -في رأينا –هي التي تقوم على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة.

وتحدث سالم عن التجربة المصرية، مؤكدا أن مصر قد وضعت أهداف السياسة الضريبية بحيث يجب أن تهدف الي تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وزيادة الحصيلة الضريبية من ناحية وتحقيق العدالة الضريبية من ناحية أخري من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات، تضييق نطاق التهرب الضريبي، وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية، ووضع سعر تنافسي للضريبة مقارنة بالدول المجاورة أو ذات الظروف الإقتصادية المماثلة.

ويستضيف المؤتمر عدد من أعضاء البرلمان المعنيين بالموازنة والتمويل والتجارة والتنمية الاقتصادية وخبراء من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنهم جنيفر بيكمان بمكتب الاتصال البرلمانى - صندوق النقد الدولى، سعيد الهاشمى مستشار العلاقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية، جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى - صندوق النقد الدولى، ماريو منصور منسق المركز الإقليمى للمساعدات الفنية للشرق الأوسط- صندوق النقد الدولى، عظيم صاديكوف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى الكويت، جافين جراى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى العراق، كريم إسماعيل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى بالعراق واليمن.
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